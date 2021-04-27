IKEA敦北店熄燈後，內湖店將接棒營運。《中時新聞網》日前報導內湖IKEA的「小鯊魚芝麻包」，超可愛造型被譽為必朝聖商品之一。美女主播徐敏華也在臉書粉專分享，對這個超吸睛的小點心讚不絕口，「我覺得很可以。」

台北人的共同記憶IKEA敦北店劃下句點，內湖店4月28日開幕，將開啟「台北人的共同記憶2.0」，且未演先轟動，已有許多民眾打算衝一波，率先體驗。主播徐敏華在臉書粉專表示，IKEA內湖店總面積逾6000坪，比敦北店大兩倍，用餐區也有400多個座位。

她推薦比臉大的丁骨牛排，以及小鯊魚芝麻包，超可愛造型必點，但點了可能也捨不得吃，「我覺得很可以～超Q的。」

IKEA承接原大潤發1館舊址，插旗量販界超級戰區內湖舊宗路。這個地區除了IKEA，還有好市多（COSTCO）、大潤發2館、家樂福、特力、禮客等賣場，加上內湖花市、大型家具店，已成為許多通勤族聞之色變的塞車熱區，「平常上下班時間就夠塞了，假日開車進去，根本走不出來！」

(中時新聞網)