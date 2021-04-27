蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty」5場台北加演27日圓滿落幕，會後受訪，她看到工作團隊穿著演唱會的T-shirt，開心直呼像一家人，笑稱「在學校討厭穿制服，離開學校有制服癖」。台北加演後，許多粉絲敲碗高雄也要，Jolin表示說：「我也不曉得，但很多人看過了，再來會想給他們新的東西，我也想要都一樣，可是（心裡）會過不去」。這次她在演唱會上率領16位外籍舞者首跳新歌〈Stars Align〉，高難度地板動作令歌迷驚喜，並且同步釋出MV，問起MV花絮，Jolin自曝拍攝時自己一度氣沖沖擺出大臭臉。

拍攝當天一路忙到2點，Jolin再一次自認自己不適合拍戲，「上次《怪美的》拍到凌晨5點，我就告訴自己不要過這樣的生活，這次新歌跟導演說，我11點就要睡覺，結果那天拍到凌晨2點，我就坐在那邊等光調好，突然就問說現在幾點了」，得知已是凌晨的時間，她瞬間臉臭，氣沖沖地拍完最後一個鏡頭；Jolin自認無法熬夜拍戲，很怕因此被說耍大牌，「我（一到晚上）很規律地要睡覺，錄音也是，8點以後聲音就累了，所以要早點開始，很熟的人才會看到我臉臭，導演是唯一看過我臉臭的，獨家享受，他習慣了」。

小S之前擔任她高雄場嘉賓時，兩人火辣尬舞引發熱議，這回未受邀擔任Jolin台北加演場嘉賓，小S日前拍片哭喊：「蔡依林就是沒約我啊！我們就希望蔡依林能找到不及我的嘉賓，我是覺得嘉賓很難超越我，雖然我沒有被邀請，但我們已經是經典了。」相當逗趣。聊起此事，Jolin坦言一開始其實有打算再找小S合作，但短時間想不出有什麼歌曲合適，希望之後還有機會合作；此外，她每一場尾聲獻唱〈玫瑰少年〉前，都會跟粉絲分享內心話，被視為「心靈雞湯」，Jolin表示：「只是把我的故事大膽講出來，投入自己喜歡的東西但不被看好，這是我經歷過的，譬如硬要學體操。」

(中時 )