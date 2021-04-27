財政部高雄國稅局表示，109年度營利事業所得稅結算申報期間為今年5月1日起至5月31日止，營利事業所得稅也新增四項租稅優惠措施，包括擴大書審制企業可按80％計算純益率、疫情補助款免課稅、防疫隔離假薪資可加倍抵稅、投資抵減範圍擴大適用。

全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用，範圍包括師資鐘點費、旅費、受訓員工旅費及訓練費、教材費、保險費、訓練期間之伙食費及場地費，納入研究發展支出投資抵減適用範圍。

若營利事業適用擴大書審申報機制，只要去年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，109年度營業收入淨額年減三成以上，109年度擴大書審純益率標準可按80％計算。

受新冠肺炎疫情影響，營利事業自政府領取各項補助款免納所得稅，該金額應列為取得年度之免稅收入，並自行依法調整減除該免稅收入，其必要成本及相關費用得核實認列，無須個別歸屬或分攤，該免稅收入不列為營利事業基本所得額之加計項目。

另外，若營利事業給付不可歸責於雇主的員工防疫隔離假薪資，在減除政府補助款後金額，可從當年度營利事業所得額中再減除，等於是加成100％減除，且不用列為營利事業基本所得額加計項目。

而我國為提升全職研發人員研發技術水準和專業能力，鼓勵企業投入資源培訓研發人員，去年也修正公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法，自109年度起，全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用，範圍包括師資鐘點費、旅費、受訓員工旅費及訓練費、教材費、保險費、訓練期間之伙食費及場地費，納入研究發展支出投資抵減適用範圍。

(工商 )