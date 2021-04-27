新光國小舉辦「台中市110年度全民愛地球、減碳GOGOGO」活動，太平警方新成立的警察志工宣導團：「和平鴿志工宣導團」前往實施犯罪預防、交通安全宣導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局新成立的「和平鴿志工宣導團」透過最新的犯罪預防宣導遊戲道具：「六面立體拼圖」，讓現場小朋友們加入挑戰行列。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「台中市110年度全民愛地球、減碳GOGOGO」活動日前於新光國小舉辦，邀請民眾及學童一同參與，推廣環保意識及節能減碳，太平警方也受邀參加，並由新成立的警察志工宣導團：「和平鴿志工宣導團」前往實施犯罪預防、交通安全宣導，透過新穎的宣導道具及精美小禮物，吸引民眾目光，除獲得犯罪預防觀念外，也無形拉近警方距離。

太平警分局日前上午由新成立的「和平鴿志工宣導團」前往轄內新光國小參與「全民愛地球、減碳GOGOGO」，一群警察志工大姐們展現親和力，隨即與現場民眾融入一起，並透過最新的犯罪預防宣導遊戲道具：「六面立體拼圖」，讓現場小朋友們加入挑戰行列，一起大展身手，包含反毒、防詐及防搶竊犯罪預防宣導，過關者即可獲得精美宣導品1份。

太平警方表示，治安、交通及為民服務是警方的三大主軸，「和平鴿志工宣導團」的成立，也是希望透過柔性宣導方式，讓民眾有感，警察志工成員都是由熱忱且一時之選，希望以民眾觀點出發，強化多元宣導，更深入瞭解民眾日常生活常所遇到的犯罪態樣，志工宣導團也會深入社區端末，以期發揮宣導更大效益。

(中時 )