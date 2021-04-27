華航機師染疫風暴擴大，台北市長柯文哲炮轟中央蒙著頭作戰無法贏，衛福部長陳時中指去年防疫很困難，但今天是口水讓他覺得困擾，外界認為在暗批柯，柯27日表示，現在不是口水問題，大家腎上腺素開始增加了，機師染疫只是冰山一角，我們不打疫苗，撐到最後還是會有破口。

柯文哲不滿華航機師疫情、疫苗資訊不夠透明，炮轟中央蒙著頭作戰不會贏，他今再批評，沒有一場戰爭是靠防守打贏，台灣到現在為止都是用防疫手段在對付疫情。

陳時中則說，去年防疫很困難，但今天是口水讓他很困擾。柯文哲回嗆，這幾天華航機師事件，現在不是口水的問題，大家腎上腺素都開始增加了，非常焦慮。

柯文哲指出，過去1年台灣防疫戰略是防疫旅館加居家檢疫當第一線，凡是入境先觀察14天，有問題的撈出來放到防疫專責醫院，沒問題才進入社會。

他說，在這模式下，現在看到2個問題，航空人員事實上比防疫專責醫院的醫護人員更危險，因為他們在防線外面，理論上除非全部打疫苗，不然還是要跟一般旅客一樣，進入國境要隔離14天，但顯然沒有，所以就會有很多破口。

柯還說，沒有一場戰爭是用防守打贏，過去是純粹用防疫策略，但他看目前全世界每天80幾萬新增案例，表示疫情相當嚴重，這幾天華航機師事件只是冰山之一角，若我們不打疫苗，撐到最後還是會有破口、被攻破，所以原則上應該想辦法讓總人口70％打疫苗，但這相當困難。

他認為，過去打流感最多打到總人口25％，若要打到70％且每個要打2劑，以前沒有這種經驗，還有若疫苗是要負20度或負70度保存，技術上相當困難，中央還是要儘早把疫苗的來源、種類和數量告訴大家，別以為下個通知單，明天就有辦法打疫苗，這沒有想像中那麼簡單。

至於除了台灣科技大學有師生和染疫機師一起在台北清真寺做禮拜，台大和師大也傳出有學生接觸機師，柯文哲說，他還是主張公開透明，疫調資料早點給北市府會幫忙處理，但現在就真的要善後了。

(中時 )