因為茄萣區「工13」用地引起爭議，海洋局下午表示，原訂4月28日下午於國賓大飯店舉行的「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」招商說明會，因故取消。
據了解，因為用地的部分，目前尚在協調雙方能圓滿解決。因此，海洋局取消28日的招商說明會。
高雄市長陳其邁27日上午出席海洋科技產業創新專區離岸工程中心動工典禮，對此問題，他說，市府已同步協調，看怎樣就周邊還有一些土地的使用，大家能夠協調，但大原則就是BOT的招標案不能停，市府正在協調相關的單位。
(中時 )
因為茄萣區「工13」用地引起爭議，海洋局下午表示，原訂4月28日下午於國賓大飯店舉行的「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」招商說明會，因故取消。
據了解，因為用地的部分，目前尚在協調雙方能圓滿解決。因此，海洋局取消28日的招商說明會。
高雄市長陳其邁27日上午出席海洋科技產業創新專區離岸工程中心動工典禮，對此問題，他說，市府已同步協調，看怎樣就周邊還有一些土地的使用，大家能夠協調，但大原則就是BOT的招標案不能停，市府正在協調相關的單位。
(中時 )
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