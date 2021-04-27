新北市議會今召開一到六審各機關聯合業務報告與質詢。（許哲瑗攝）

日本福島核廢水預計2年後排放入海，我駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也有排放鈷、銫、氚核廢水，引發爭議；新北市議員葉元之今在議會表示，謝長廷的言論荒腔走板，更影響民眾對於核二廠周邊海域、新北市特產萬里蟹的觀感，要求市府針對謝長廷說法作出澄清；農業局長李玟回應，侯市長已堅決表態，絕對反對福島核廢水排入公海。

新北市議會今召開一到六審各機關聯合業務報告與質詢。葉元之質詢表示，相信大家都有看到新聞，謝長廷為了維護日本，稱核二廠廢水含量，不但有「氚」還有其他放射元素物質，但原能會已經解釋，日本排放的是「核災區」廢水，產生大量放射性汙染水，性質、來源都與國內核電廠排放有所不同，「謝長廷為了日本權益，居然攻擊核二廠也有排放廢水，實在可惡至極」。

葉元之說，之前國民黨不分區立委誤指萬巒豬腳「搞不好有萊豬」，遭網友大力撻伐，當時屏東縣政府馬上出來否認，如今同樣事件發生在新北，核二廠座落新北市萬里區境內，謝長廷的「排廢說」勢必影響農業的發展，不僅很多人擔心萬里蟹是否接觸核廢水，甚至擔心有秘雕魚狀況。

葉元之認為，新北市府應針對謝長廷的言論，作出澄清與解釋，才能以正視聽，解除民眾疑慮。

新北市環保局長程大維回應，目前按照原能會說法，台灣核電廠廢水和日本核廢水，兩者是完全不一樣的；針對核二廠排放廢水狀況，除了原能會有後續監控外，新北市也要求核安委員會持續追蹤。

此外，台電第二核能發電廠機組除役計畫進行中，因新北市環保局不准營建工地的廢水削減計畫，導致工程卡關。台電提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，環保局增加法律沒有的限制，判決環保局敗訴。

對此葉元之也要新北市府要「硬起來」表示，可以看得出新北市政府的用心，因為害怕核二乾式儲存槽通過，台電就會把核廢料永久放在新北市，因此在申請程序上卡台電，但這不是永久之計，應該更強硬要求民進黨政府，想出核廢料的終極處理辦法，不能繼續擺爛下去。

(中時 )