永達技術學院停辦7年，高教工會今(27)日前往教育部抗議，該校董事會積欠教職員資遣費、公保年金，並將賣地收入全數非法挪用，教育部卻遲未處理。教育部則回應，相關補償方案，待董事會討論後才會定調。

高教工會今日聯袂永達技術學院教職員，到教育部大門口舉行記者會，並在現場高呼「惡性退場沒責任，永達師生被犧牲」、「資遣費一毛未發，補償金毫無方案」等口號，為教職員生討公道。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，永達技術學院在2014年惡性停辦，當時仍有625名在學學生，因此被迫轉學或輟學，經3年後追蹤，發現只有335名學生順利畢業，畢業率僅54％，近半比例學生受教權益被犧牲。

除了學生就學權益沒有被保障，高教工會組織部主任林柏儀另提到，同時還有絕大多數教職員因學校無預警退場而失業，更沒有獲得政府協助介聘與轉職，沒有工作，生活陷入困境，分毫資遣費到今天都沒有領到。

高教工會代表並在記者會現場，引述教育部長潘文忠上星期在立法院接受質詢的內容，提到潘文忠公開對外傳達，教育部承諾會積極協助已退場學校，維護教職員與學生權益，但針對永達技術學院一案，連職員退休金還遭積欠至今，教育部未提出任何協助。

高教工會因此呼籲，教育部全盤檢討永達技術學院案，並訴求以補償和墊付的方式，協助受害師生，更建議教育部與永達教職員生對談，研擬共識，建立退場典範

教育部技職教育司科長陳映璇回應，行政院通過的〈私校退場條例草案〉，對停辦學校教師已有相關保障，積欠教師薪資與公保年金等款項，可在條例通過後，向退場基金申請墊付。今年初，教育部已與永達技術學院教職員討論補償方案，並提交公益董事，待董事會討論後，相關作法才會定調。

(旺報 )