創世屏東分院為籌募植物人常年照養經費，將在5月22日於屏東公園舉辦公益園遊會，活動倒數不到1個月，卻仍有8成園遊券及5成攤位待認捐，社工們焦急喊話，希望有企業共襄盛舉，協助植物人家庭分憂解勞。

創世屏東分院長林艾樺表示，目前安養56位植物人、開銷龐大，此次預計招募70個攤位，每個攤位認捐1萬元，期待可以募得70萬元，作為3個月院民尿布開銷；每張園遊券價格100元，但活動在即，園遊券跟攤位竟還認購不到一半。

社工透露，每個攤位1萬元，攤商必須承諾收入全捐，等於必須出錢又出力，過去幾年攤商抱著回饋社會心態，消息一出，不久就能招募額滿，但近幾年受到疫情與經濟影響，多數攤商意願皆不高，今年院內護理師與生活服務員乾脆自掏腰包認購，準備販售自己的手工餅乾。

印象建設連續第4年主辦公益園遊會，支持植物人常年服務，也號召協力廠商出錢出力，加入公益行列，董事長王世賢說，幫助弱勢、建立安和樂利的社會，是企業責任，對的事情會一直做下去，期許在每個人心中植下愛的種子，讓善良與熱心成長茁壯，帶領更多人幫助植物人家庭走出困境。

每年年度活動對社福團體來說都是重要收入來源，除此之外，愛心發票也因電子發票盛行，1年估計減少數萬張進帳，讓有限財源更是捉襟見肘；林艾樺表示，每個植物人背後代表一個家庭，希望號召社會大眾扮演各個家庭的守護者，一起用愛協助他們翻轉逆境。

(中時 )