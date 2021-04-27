中國國有資產管理公司－華融陷財務危機，金融市場牽一髮動全身，引多方關注。外媒報導，市場傳出有國有銀行出手，協助華融清償27日到期的一筆離岸債。值得注意是，華融27日上午稱，旗下華融國際已兌付於當日到期的6億新加坡元境外債券，公司各項債券均按期足額兌付兌息，並未有違約情況。中國華融又指，華融國際將加快業務轉型，強化風險管控及內控合規管理，流動性正常，經營狀況持續良好。

不過市場對華融前景依舊不看好。香港經濟日報報導，國際評級機構惠譽於24小時內三度下調華融系公司評級，部分已降至「垃圾級」。惠譽26日才將華融長期發行人違約評級由「A」下調三級至「BBB」，維持負面展望。惠譽27日進一步下調華融金融租賃長期發行人違約評級，由從「A-」降級至「BBB-」，並將其10億美元的中期票據和無抵押票據從「A-」降級至「BBB-」，等於是垃圾級。另外，華融實業評級也由「BBB+」降至「BB」。

受惠譽下調評級影響，中國華融2022年到期、票面利率3.75％的美元債券27日下跌2.8％，票面利率4.5％的永續債則重跌9.5％。

惠譽指，下調中國華融評級，主要由於政府的支持缺乏透明度，或會損害華融償還離岸債務的能力，而且政府未有迅速為華融提供援助，亦增加市場對華融流動性，特別是離岸資金的質疑。

(工商 )