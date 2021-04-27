雖然今天有水氣降臨，但是經濟部水利署指出，今天全台集水區降雨量僅僅10毫米，對水情「幫助很有限」。西部最需要雨量的桃園、新竹、苗栗、台中、台南與高雄，水庫進帳連1天用量都不夠。因此各地水情措施沒有改變，也不可能有新竹、高雄不會實施紅燈分區限水說法。不過週三、四有快速鋒面通過，水利單位是給予較多降雨期待。

水利署表示，累積降雨量至少要50毫米才可稍微心理舒緩，想對水情真正有幫助更要到150毫米。但就是從上週到今天為止的降雨，幫助都很有限。各地雖有雨勢，但都太短暫，只能用「聊剩於無」形容。

對於最需要水量的桃園、新竹、苗栗、台中、台南與高雄，水庫進帳很少，全天僅60幾萬噸，連一天用量都不夠。水利署表示，並沒有所謂新竹、高雄不用實施紅燈分區限水說法，這幾個地區水情仍很嚴峻。

不過明後天將有一波快速鋒面通過台灣，水利署認為可以稍微期待，尤其是周四晚上，雨量有機會會降在苗栗以北一帶，要觀察雨勢與有沒有下對地方。

(中時 )