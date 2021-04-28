為抑制新冠病毒擴散，目前，日本正實施新版的疫情緊急狀態。不過，消費者似乎漸漸走出疫情陰霾，使得三月零售銷售出現五個月來的新高。

雖然日本家庭消費意願，還是受到日本疫苗接種率不高，與疫情升溫而有所顧忌，但官方數據顯示，出口暢旺帶動下，景氣還是漸有起色。

日本政府28日最新數據，3月零售銷售年增率達5.2％，不僅超越市場普遍預估的4.7％。同時，這也是自2020年10月大增6.4％以來，又一次看到大幅度成長。

農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)表示，隨著春天的到來，民眾也整個心曠神怡起來，大家紛紛上街與去購物中心消費。

若把三月的零售銷售，與二月相比，經季節性因素調整後也是增加1.2％。其中，以消費額度較高的時尚商品，如服裝，飾品以及日常用品等項目，民眾花費支出比較明顯。

2020年3月新冠疫情剛爆發時，包括百貨公司等一些商店被迫關門後，一度重創零售業績，也讓家電用品與衣物方面需求大減並直線下滑。

目前包括東京與大阪等區域，正在實施25日開始的新版緊急狀態，直到5月11日。因此，餐飲業與休閒娛樂業這段時間的業績，也讓市場相當擔憂。

農林中金總合研究所補充，民眾消費支出大概有半數都跟服務產業相關，若服務商家的經濟活動力因疫情受限，總體消費也將停滯無法提升。

(時報資訊)