經濟部數據公布，第1季我國受理3種專利申請合計17,156件，商標申請22,385件，雙雙成長，各較上年同期增加3%及10%。本國人發明專利及商標申請件數均有2位數以上的成長率。台積電及高通再度分居本國人及外國人發明專利申請之首，台積電之件數更達到史上新高紀錄，首季本國企業發明專利件數成長28%，其中，中小企業已連續12季呈現正成長，整體而言，110年第1季的智慧財產權趨勢表現亮眼。

經濟部數據顯示，首季我國受理申請之三種專利件數中，發明專利為11,888件，本國人及外國人件數均較上年同期增加，尤其是本國人成長率達19%，是整體發明專利成長的主要推力，而其他專利則呈現下降趨勢。

首季我國企業整體發明專利申請3821件，較上年同期增加28%，於本國人發明專利總件數之占比，亦上升至81%。大型企業與中小企業發明專利件數分別成長31%及16%；各季與去年同期相較，中小企業已連續12季正成長，在新冠疫情尚未平息下，仍持續穩定成長。

申請人方面，台積電(2330)發明專利申請678件，除了創下單季申請件數最高紀錄，也已連續8季位居本國人發明專利申請件數之首。另設計專利申請，則以宏碁(2353)21件最多。

(時報資訊)