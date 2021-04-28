遭輝達(Nividia)收購的安謀(Arm)在周二公布了次世代資料中心的技術細節，並表示甲骨文和阿里巴巴將使用其技術的晶片。

安謀建立了一系列智財，然後授權給蘋果、高通等公司來建立自己的處理器晶片。安謀的技術多在智慧型手機領域，現在則要進軍到英特爾等主導的資料中心處理器。

分析師認為，安謀進軍資料中心的潛力，為輝達買下該公司的關鍵原因。另外英國官方在數日前宣布，要進行安謀被收購的國安影響評估。

安謀周二表示，其「N2」Neoverse運算核心要比前一代快了40%。另外「V1」內核，預計將比執行相同任務的傳統方法快50%；V1是設計用於使用人工智慧時能處理不同類型的數學運算。

安謀表示，Marvell正使用該新技術來製造晶片。甲骨文也將使用由Ampere基於該技術製造的晶片，並投入於成長中的雲端業務。另外阿里巴巴也將推出以ARM架構的雲端運算服務，然而晶片供應商仍未知。

英特爾多年來控制資料中心的伺服器晶片約90%以上市場。安謀資深副總裁Chris Bergey表示，安謀的作法是將技術授權給不同晶片公司，讓他們採取不同作法來贏取更多雲端客戶，「這裡大家都是工程師，有不同的優化點，也有不同的觀點，不認為有人會說，安謀是不可行的替代選擇」。

(時報資訊)