英國廉價航空公司Jet2表示，今年冬季和2022年夏季的航班預訂情形令人振奮，但是由於疫情不確定性，旅客斷續推延假期，公司對於立即可見的旅遊安排能見度較低。

五月底被旅遊業視為新冠大流行後，復甦的時間起點；但是歐洲各地持續實施封鎖管制，何時會出現鬆綁，都推延了旅遊時間表。

一些航空公司和度假公司正在取消夏季初期的旅遊季，將注意力放在夏季末期，預計今年旅遊高峰推延到秋季。Jet2也取消了6月24日前的假期行程，希望屆時之後，英國政府對於民眾可以前往哪些國家，有更明確的說明。

另一家英國旅遊公司Thomas Cook表示，所有訂單當中，有30%都是在九月和十月，比該公司的預期要多很多，因為多數民眾相信，屆時將被允許進行旅遊活動。

Jet2周二表示，截至3月底的上一財年中，公司將虧損3.75億英鎊(約5.21億美元)至3.85億英鎊；分析師表示，此優於4.70億英鎊的虧損預測共識。

Jefferies分析師表示，Jet2的流動現金有10.6億英鎊，此表示該廉航可以在沒有航班的情形下存活15個月。

(時報資訊)