外媒引述知情人士透露，中國政府正在調查馬雲的螞蟻集團2020年是如何迅速獲得首次公開募股（IPO）的上市批准，在調查沒有結束前馬雲不能離境。

華爾街日報報導，中國政府從2021年年初開始進行調查，主要集中在批准IPO的監管機構、支持IPO的地方官員以及可能從中獲益的大型國有企業。知情人士說，馬雲與這些機構的關係正在接受審查，這是全面審查的一部分。

調查意味著螞蟻金服和馬雲的未來仍然有不確定性。自2020年11月初IPO在最後一刻被叫停以來，馬雲一直保持低調。知情人士說，在螞蟻金服完成監管機構要求的業務改革以及政府的調查結束之前，他不會被允許離開中國。

在中國最高領導層看來，螞蟻金服的商業模式－由大數據驅動的貸款，危及了中國的金融體系，傳統銀行的合作者承擔了大部分風險。中國領導人還在關注那些有望從此次全球規模最大的IPO中獲益的人，包括一些人脈廣泛的個人和機構、中國一些有影響力的家族，以及大型國有基金。

儘管銀行監管機構對螞蟻金服的商業模式表示了擔憂，並準備對螞蟻金服這樣的公司實施更嚴格的監管。但馬雲依舊成功地在相對較短的時間內，將螞蟻金服的IPO申請提交給了各級證券監管機構。

(工商 )