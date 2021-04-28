28日，根據韓國最新官方數據，由於韓國汽車產品，包括電動車等受到國外市場喜愛，因此上季汽車出口年增高達31.4％。

韓國政府表示，2021年第一季汽車出口總金額達110億美元，而2020年同期則為83.7億美元。至於汽車進口也年增21.8％，來到29億美元。

根據這份報告，包括電動車在內的汽車產品，海外出貨維持穩定態勢。目前，汽車項目約佔韓國出口的7％左右。

其中，油電混合與電動車等污染性較小的車輛，出口年增高達72.6％，總金額為24.2億美元也創下新紀錄。

若按出口市場來分，運往美國的韓國車，第一季年增26.9％至47億美元，而送至加拿大的也成長34.7％達9.53億美元。

出口除了汽車外，對晶片的需求仍然保持強勁，故韓國出口表現還是很搶眼。

佔韓國經濟成長率，貢獻度達一半的出口產業，2021年3月年增16.6％，並已連續五個月都是成長。同時，第一季海外總出口也年增12.7％，高達1467億美元。

(時報資訊)