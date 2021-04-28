28日，根據韓國最新官方數據，由於韓國汽車產品，包括電動車等受到國外市場喜愛，因此上季汽車出口年增高達31.4％。
韓國政府表示，2021年第一季汽車出口總金額達110億美元，而2020年同期則為83.7億美元。至於汽車進口也年增21.8％，來到29億美元。
根據這份報告，包括電動車在內的汽車產品，海外出貨維持穩定態勢。目前，汽車項目約佔韓國出口的7％左右。
其中，油電混合與電動車等污染性較小的車輛，出口年增高達72.6％，總金額為24.2億美元也創下新紀錄。
若按出口市場來分，運往美國的韓國車，第一季年增26.9％至47億美元，而送至加拿大的也成長34.7％達9.53億美元。
出口除了汽車外，對晶片的需求仍然保持強勁，故韓國出口表現還是很搶眼。
佔韓國經濟成長率，貢獻度達一半的出口產業，2021年3月年增16.6％，並已連續五個月都是成長。同時，第一季海外總出口也年增12.7％，高達1467億美元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。