金車柏克金餐酒集團」旗下「BUCKSKIN YAKINIKU 柏克金燒肉屋」為慶祝即將到來5月17日二週年，5月1日至5月31日為推出「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動，只要身分證字號有數字「5」、「1」、「7」，來店用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」乙份，三碼都沒中也沒關係，親朋好友一起湊，最多送出重達500克，趕緊為即將到來的母親節卡位。

「天生就愛吃燒肉－基因檢測517」活動憑身分證字號「5」、「1」、「7」三碼，用餐即免費兌換「美國精選橫膈膜」乙份，中一碼兌換100克、中兩碼兌換300克、中三碼兌換500克，基因越近換越多，快邀上飯友酒友一起訂位享好康。

「柏克金燒肉屋」特別選用每頭牛僅有1%的「美國精選橫膈膜」回饋粉絲，口感鮮?帶有咬勁卻不油膩，熱量又比五花肉來得低，是老饕必點的部位之一!如果你是天生的燒肉人，絕對不能錯過兌換橫膈膜的機會！5/1開始快到「柏克金燒肉屋」用餐兌換美國精選橫膈膜，與「柏克金燒肉屋」一同慶祝二週年。

(工商 )