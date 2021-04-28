在爆發華航機師染疫事件前，國內新冠肺炎疫情明顯趨緩，民眾防護措施疑似因此鬆懈，連帶造成校內園腸病毒、輪狀病毒腸道感染群聚案件有增加趨勢，目前嘉義縣有兩班幼兒園因腸病毒群聚停課中，另有幼兒園和國中共2班曾因病毒性腸胃炎停課7天。

嘉義縣4月分接獲3起輪狀病毒腸道感染群聚案件，較3月增加2件，衛生局長趙紋華表示，3起校園腸道感染群聚案件，在衛生局與教育處密切監控合作下，目前均控制得宜未漫延。

趙紋華說，預防腸道傳染病，落實手部衛生是重要關鍵，除吃東西前、擤鼻涕、上廁所後，大人尤應注意接觸小寶寶前等，務必以肥皂洗手，確實做好「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟。此外，餐飲旅宿業者務必加強環境及餐飲衛生管理，並留意員工健康狀況，降低病毒傳播的風險，衛生局也加強輔導與宣導。

校內園腸病毒、輪狀病毒腸道感染群聚案件有增加趨勢，目前嘉義縣有兩班幼兒園因腸病毒群聚停課中，衛生局提醒民眾要多洗手。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

另衛生局也觀察到，近期腸病毒、輪狀病毒群聚案增加，可能跟大家防護措施逐漸鬆懈有關，強調不論是新冠肺炎或其他傳染病，勤洗手是不可缺的基本功，至於新冠肺炎預防，施打疫苗更是營造群體免疫降低感染風險的最好策略。

(中時 )