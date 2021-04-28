屏東家扶寄養媽媽謝美玲13年來照顧14名寄養童，過去只要社工一通電話，曾經在半夜、除夕夜皆排除萬難接孩子回家，主動安頓相關事宜，因為她認為受虐孩子的需要不能等待，因不計回報的熱情奉獻，被視為神隊友，更為她迎來今年屏東縣政府模範母親殊榮。

謝美玲原是屏東家扶培訓褓姆，因當時寄養家庭數較少，臨危受命照顧1名緊急安置的寄養童，僅1天照顧時間，讓她和先生有感於受虐孩子需要，便積極參加訓練，開啟13年的寄養生涯，不論是嬰幼兒、發展遲緩、行為問題孩子，全都視如己出。

談及過往經驗，謝美玲印象深刻地說，小賢（化名）是名因家暴而安置的孩子，第一眼就被他身上大小瘀青嚇到，緊接而來的是孩子因家暴反而在學校霸淩同學、欺侮小動物，行為完全不受控制。

那時在校經常向人勒索、威脅，老師一通電話打來，就必須帶著孩子和同學及對方家長道歉，甚至把勒索的東西一一買來還給對方，回到家中還得跟孩子鬥智，才不會引起更大反彈，來回花了很長時間，才讓他穩定下來。

褓姆出身的謝美玲最擅長照顧嬰幼兒，照顧與陪伴寄養孩子長大的同時，也面臨孩子要出養時刻，謝總是以嫁女兒心情，幫出養孩子打造專屬金飾，只要她出現在金飾店，老闆都會笑著說「又有孩子要出嫁了」，她說，想把一生一世的祝福送給孩子，做為聘禮，讓他們人生有美好的啟程。

謝美玲慶幸自己有能力擔任寄養家庭，也感謝先生林偉造無條件支持，現在一雙兒女都已長大，願意幫忙一起照顧寄養童，全家持續用愛修補受虐孩子受創的心。

(中時 )