證交所表示，南光（1752）今（28）日送件申請股票上櫃轉上市， 為今（110）年第二家國內公司申請股票上市。南光今日以40元平盤價收盤。南光化學製藥公司負責人為陳立賢，目前公司實收資本額為10.1億元，主要產品包括注射液、錠劑、膠囊藥品等，109年稅前純益2.24億元，每股稅後盈餘（EPS）1.82元。

(工商 )