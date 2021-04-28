南光申請櫃轉市 今年第二家國內上市公司 18:042021/04/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，南光（1752）今（28）日送件申請股票上櫃轉上市， 為今（110）年第二家國內公司申請股票上市。南光今日以40元平盤價收盤。南光化學製藥公司負責人為陳立賢，目前公司實收資本額為10.1億元，主要產品包括注射液、錠劑、膠囊藥品等，109年稅前純益2.24億元，每股稅後盈餘（EPS）1.82元。 沙盒落地 金融新創業者可改制券商 《證交所》南光送件申請上市 (工商 ) #南光 #第二家 #元平 #申請櫃轉市 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》虎門科技申請上興櫃 德宏今起預收款券 08:192021/04/28 財經 陸企赴美上市熱潮持續 紐交所：今年約有60家 15:312021/04/28 兩岸 募資上看10億美元 小紅書拚在美上市 04:102021/04/28 全球財經 《鋼鐵股》銷售、鋼價UP 新光鋼今年營運戰新高 10:182021/04/28 財經 專利王台積 Q1件數單季最多 04:102021/04/28 財經要聞 《類股》漲價題材熱炒 食品股爆香 13:422021/04/28 財經 《集中市場》外資連5買 台股又見5千億次高量 15:242021/04/28 財經 缺櫃惡化 萬海調漲越南線運價 04:102021/04/28 財經要聞 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 04:102021/04/28 產業財經 大陸首創 廈門台協設台胞服務站 04:102021/04/28 焦點新聞 《半導體》日月光投控後市旺 外資法說前喊136元 13:422021/04/28 財經 財經熱門新聞 不甩美國制裁 華為Q1獲利增26.7％ 關鍵1招拯救手機部門 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 國際銅價逼近1萬美元大關 這2個族群恐受害 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 缺櫃、原料上漲 紡纖廠看好第二季營運 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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