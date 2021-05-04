證交所表示，截至目前為止，上市公司共計951家（本國上市874家及第一上市77家），第1季財務報告公告申報期限：金控公司以外之上市公司（共937家）為5月15日因適逢週六假日，公告申報期限順延至5月17日（周一）。

至於金控公司（共14家）財報申報截止日為5月30日，也因適逢周日假日，故公告申報期限順延至5月31日（周一）。

證交所指出，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

證交所提醒，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件之障礙，自108年第1季起正式採用Inline XBRL（iXBRL）申報。

此一XBRL新格式技術之運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL之專用軟體，具有機器可讀及人可讀之優點。

證交所表示，上開財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」之目標。

(工商 )