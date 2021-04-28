國建 配發1元現金股利 21:112021/04/28 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國建（2501）今（28）日召開董事會決議去年度股利分派，每股擬配發現金股利1元。另外，國建董事會也通過2021年第1季合併財務報表，每股稅後純損0.01元。 此外國建也公告再度購地，以9.93億元買下台中市南屯區惠禮段70地號土地，面積共約510.85坪，以興建住宅大樓之用。 《半導體》聯發科擬派息37元 未來4年加發特別現金股利 得力董事會通過資本公積分派現金股利0.3元 (工商 ) #國建 #每股 #配發 #元現金股利 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房仲本業業績亮眼 信義Q1EPS 0.62元 20:432021/04/28 財經 聯發科大手筆！未來4年每年加發16元特別現金股利 16:442021/04/28 財經 聯發科Q1每股賺16.21元 全年營收年增率上調至逾4成 16:322021/04/28 財經 《半導體》聯電Q1每股賺0.85元 Q2營收續拚高 17:232021/04/28 財經 零壹第一季每股盈餘0.92元 今年兩策略拚營運 18:502021/04/28 財經 力成Q1每股淨利2.21元 優於預期 08:522021/04/28 財經 《半導體》日月光投控後市旺 外資法說前喊136元 13:422021/04/28 財經 2020毛利率續創上市新高 瑞儀配息8元 14:362021/04/28 財經 嘉義市公有民營停車收費1小時50元 議員轟比台中貴 17:322021/04/28 生活 《電腦設備》順達Q1每股賺1.53元 H1看佳 09:102021/04/28 財經 《半導體》日月光投控Q1獲利寫第3高 每股賺1.99元 14:332021/04/28 財經 財經熱門新聞 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 市值一度飆千億人民幣 兩岸IC設計龍頭命運曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。