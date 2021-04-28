國建（2501）今（28）日召開董事會決議去年度股利分派，每股擬配發現金股利1元。另外，國建董事會也通過2021年第1季合併財務報表，每股稅後純損0.01元。

此外國建也公告再度購地，以9.93億元買下台中市南屯區惠禮段70地號土地，面積共約510.85坪，以興建住宅大樓之用。

(工商 )