丁國琳在八點台劇《天之驕女》飾演莊月里。（三立提供）

丁國琳在三立八點台劇《天之驕女》飾演莊月里，被觀眾稱為「壞女人專業戶」，精湛的演技常讓觀眾看得牙癢癢，對她又愛又恨。一場假面母親被揭穿的戲，網友讚「月里真是演技王」、「假哭又裝可憐，演得淋漓盡致」、「真面目被拆穿還能繼續凹，讓人氣得牙癢癢」，對此她開玩笑說：「我好久沒有從良了，如果製作單位願意讓我從良，演苦命女也OK。」

丁國琳劇中是個控制狂，不僅想要霸占兩個集團，連女兒陳珮騏、女婿謝承均、孫女賴郁庭的人生都想要一併掌握，丁國琳笑著澄清私下的她跟月里完全不一樣，她不是一個高壓式教育、只想控制女兒的媽媽，現實中和女兒的感情就像朋友一樣，什麼事情都會和她分享，讚女兒是個很貼心的女孩。

有些演員會排斥演壞人，怕會被觀眾討厭或定型，而她卻覺得演壞人很好，「不論是公事還是私事，當自己心情上有不開心時，就可以透過演反派角色來宣洩心中的負能量，所有的負面情緒都被我丟在戲裡面了，所以大家每次看到我本人，都覺得我開開心心的」。她回憶早年曾在《親戚不計較》演了7年的好人，觀眾其實都知道演員只是在演戲，走在路上也沒有遇過不理性的觀眾，笑說：「我還真的沒有被討厭過耶！」

丁國琳表示，這次演出的反派跟以往有些不同，嘶吼、情緒激動的肢體反應變少了，她笑說：「這個角色想要表達活越老，越陰沉，慢條斯理的講話方式就可以讓觀眾感覺到月里壞透了。」而在服裝上也和先前不一樣，以往大多都是亮麗美豔的裝扮，這次服裝卻被網友嫌老氣，她笑說：「以前是演媽媽，現在是演60多歲的阿嬤，服裝不能太暴露，所以請觀眾體諒一下囉。」

觀眾認為丁國琳在劇裡還沒有受到懲罰，很期待看到她遭報應，丁國琳大聲喊冤：「月里有受到報應耶，有一場被黃少祺綁架的戲，我又是被甩巴掌，又是被掐脖子，那都是來真的，不是演出來的，至於還有沒有更大快人心的報應，我也很期待。」

(中時 )