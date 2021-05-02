香港女星白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，讓她成為著名的性感女神，還受封「波神」的美名，儘管白雲和曾參選香港先生的江俊霖已在2016年結婚，不過身為幸福人妻的白雲仍樂於展現好身材，而白雲近日就曬出前後開V的比基尼照，辣曬白嫩曲線，並霸氣宣告：「姐姐我就是性感」。

33歲白雲日前在IG曬出身穿黑色前後開V比基尼辣照，大秀白嫩上圍和美臀，一個轉身就讓白雲的S身材曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，同時，白雲也在文中感性提到，她小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸「在乎朋友說請穿寬鬆和我們吃飯」，白雲會自卑並掩飾自己的身材。

白雲曬比基尼辣曬身材曲線，並霸氣宣告：「姐姐我就是性感」。（圖／取材自白雲 Instagram）

但白雲卻感嘆：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」，現在白雲懂得欣賞自己的身材，她也正能量寫下：「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，她不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲也並霸氣宣告：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。

白雲正能量發文獲得網一片狂讚，其實，白雲不吝嗇展現好身材，走性感路線的她還曾因為比基尼太火辣，而挨網狂酸，對此，白雲則高EQ發文並曬辣照反擊：「喜歡性感是我的事，你不喜歡可以，但不可以說性感是下賤」。

(中時新聞網)