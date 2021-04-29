台中清晨驚傳槍響！梧棲區大智路一段一處民宅前，一輛黑色賓士車今晨（２９日）４時41分遭不明人士至少狂射10多槍，車子左側布滿彈孔如蜂窩，警方獲報到場，歹徒已經落跑，所幸無人傷。警方初步研判，賓士車是遭散彈槍射擊，犯案車輛疑似一台未掛牌的白色休旅車，警方正在緝兇中。
陳姓賓士車主表示，家中從事機械業，沒有得罪人或與人結仇，平時都是正常上下班，生活單純，車子是女兒在開，不知車子為何被開槍，百分之九十九是認錯車，自己是在睡夢中聽到槍響，起來看發生什麼事才發現自己的賓士車遭人開槍。
(中時新聞網)
台中清晨驚傳槍響！梧棲區大智路一段一處民宅前，一輛黑色賓士車今晨（２９日）４時41分遭不明人士至少狂射10多槍，車子左側布滿彈孔如蜂窩，警方獲報到場，歹徒已經落跑，所幸無人傷。警方初步研判，賓士車是遭散彈槍射擊，犯案車輛疑似一台未掛牌的白色休旅車，警方正在緝兇中。
陳姓賓士車主表示，家中從事機械業，沒有得罪人或與人結仇，平時都是正常上下班，生活單純，車子是女兒在開，不知車子為何被開槍，百分之九十九是認錯車，自己是在睡夢中聽到槍響，起來看發生什麼事才發現自己的賓士車遭人開槍。
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