都是「他」的錯？中央銀行前總裁彭淮南今日獲頒清大名譽博士，對於台大幫指責他的低利率政策釀成高房價，首度打破沉默回擊。彭淮南強調，「我要對症下藥」，因利率的影響是全面的，而房地產市場只是一部分，為穩定房市而大幅提高利率會傷及無辜，且台灣住宅每100戶僅有26戶向銀行借款，利率影響有侷限。

中央銀行前總裁彭淮南今日受頒清大名譽經濟學博士，這是繼央行前總裁俞國華後再獲此殊榮者。彭淮南表示，能在故鄉新竹獲此學位，是莫大的光榮，多年來驅動他一往直前的動力，就是「使命感與國人的鼓勵」，獲頒學位也是他的光榮。

央行現任與前任理事近日合著出版新書「致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價」，作者包含央行現任理事陳旭昇、李怡庭，以及前理事、台灣大學經濟學系名譽教授吳聰敏，央行副總裁陳南光更寫了推薦序，書中指出臺灣房價如此高漲，跟央行20年來一直維持低利率有關。

彭淮南舉國際貨幣基金組織(IMF)的看法為例，指出為處理房價上漲而提高利率的方法大而不當。他還說，瑞典央行為處理房價上漲問題，於2010年7 月提高利率，導致通縮壓力上升，旋於2011年12月起轉而調降利率，至2014年10月28日甚至降到零，是活生生的失敗案例。

彭淮南說，低利率與房價上漲沒有必然的關連，2002至2006年間，英國、澳洲利率均高於美國，房價漲幅卻高於美國。同期間，日本維持低利率，房價卻下跌。更重要的是，當時台灣的實質利率並未偏低，2009到2021年絕大多數期間，台灣的實質利率高於主要國家，政策利率並無偏低的問題。

彭淮南說，打擊房價上漲要利用租稅政策，從韓國等鄰國的作為可見一斑，他盡全力協助推動「房地合一課稅」，對短期內買賣房地產的利得課以重稅，實施後投機客退場，房市景氣降溫，交易量明顯縮減，價格則緩跌。

(中時 )