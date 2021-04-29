我的好友竟是狼！一名女子小如（化名）與男子阿達（化名），是相識多年的好友，2人常常聯繫聊天，沒想到阿達某天趁小如心情不好，心生歹念，偷偷將FM2放進玉米濃湯讓小如喝下，等小如昏睡就伸出狼爪，小如朦朧中意識到阿達把他的生殖器，放入自己口中，清醒後氣得報警提告。嘉義地院考量阿達犯後未坦承犯行、也沒與小如達成和解，審理後將也判刑7年6月徒刑。

事發當日，小如因為心情不好，找阿達到家中聊天，阿達途中利用順路幫買玉米濃湯機會，在湯裡加入FM2，小如喝第一口覺得有苦味，但阿達佯稱另一杯濃湯也有苦味，小如不疑有他，一口氣就將濃湯喝完，後來另名朋友也到小如家聊天，但小如此時藥效發作，體力不支躺在床上休息，並拜託阿達先把另名朋友送回家。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿達送完返回後見小如已經昏睡在床上，竟然將生殖器放進小如的口中強逼口交，小如雖然朦朧中有意識到，仍遭阿達強制性交得逞。小如隔天醒來，隱約記得阿達將他的生殖器插入口中，懷疑自己遭到下藥性侵，到醫院抽血、採尿檢驗後，果然在尿液中驗出含有FM2的代謝物，氣得報警處理。

法官審理時認為，阿達利用小如對他的信任，侵害她的身體與性自主權，造成小如身心受創，犯後又未坦承犯行、未達成和解，難認有悔意，最後依犯藥劑強制性交罪，判處7年6月徒刑。

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(中時新聞網)