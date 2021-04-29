全球股市重回偏多走勢，退撫基金昨天公布今年第1季投資獲利達344.7億元，收益率為5.35％，考試院長黃榮村表示，新冠疫情等後續發展，可能造成市場波動，要求基金管理會落實風險管理機制。

考試院今天召開院會，聽取銓敘部報告退撫基金及公保準備金運作狀況，銓敘部指出，新冠肺炎疫苗施打增加，美國通過大規模財政刺激方案，讓全球景氣出現復甦跡象，也引發通膨升溫的擔憂，導致今年第1季全球金融市場轉趨震盪。

不過隨著長債殖利率趨於平穩，股市重回偏多走勢，110年截至3月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別上漲4.57％、11.53％。退撫基金第1季整體獲利達344.7億元，收益率5.35％，其中自行經營部分的獲利為139.7億元，收益率4.19％；委託經營部分則 獲利205億元，收益率6.61％。

公保準備金截至3月底止，整體規模為3313多億元，累計獲利也有226.53億元，收益率6.91％。

基金管理會表示，全球各大央行持續維持寬鬆貨幣政策，有助今年經濟重回成長軌道，但新冠肺炎疫情的不確定性，也將持續干擾未來全球經濟走勢。未來將關注疫情發展及金融情勢變化，適時調整資產配置及操作策略，以維持基金長期穩定的績效。

黃榮村指出，新冠疫情及美中貿易、科技戰的後續發展，都會對復甦中的經濟產生影響，進而造成市場波動，要求基金管理會密切關注各項經濟金融情事變化並妥為因應，並落實風險管理機制，在兼顧安全性與收益性下，積極維護參加基金人員的權益。

(中時 )