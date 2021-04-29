2021 ThreeBond挑戰賽，蔡凱任經過延長賽，連續2站ThreeBond挑戰賽冠軍。（大會提供）

總獎金新台幣110萬的2021 ThreeBond南台灣挑戰賽信誼站，是今年挑戰賽球季第二站比賽，今天在高雄信誼高爾夫俱樂部的第二回合也是最後一回合決賽競爭激烈，首站挑戰賽冠軍22歲的蔡凱任，與長春球員汪德昌正規賽打完桿數同為低於標準桿5桿的139桿，兩人進行一洞延長賽，蔡凱任以4呎博蒂推桿勝了汪德昌的平標準桿，拿下2連冠，並帶走25萬元冠軍獎金。

蔡凱任是繼張緯綸於2015年第一年TB挑戰巡迴賽的首場與第二場挑戰賽拿下2連冠後，上演連莊戲碼的第2人，蔡凱任賽後表示，今天擊球準度與穩定度都不夠，尤其開球較歪，加上下雨、場地較溼，需要適應的地方很多，心情起伏也需調適，但很開心最後幾洞能突破窘境，並在延長賽獲勝。

蔡凱任補充：「拿下2連冠的感覺很不真實，沒有想到可以延續這股氣勢連續奪冠，算是給自己一個肯定；而且今天的過程感受十分奇妙，從領先到落後，耐心等待丶再追平又穩住抓住機會獲勝，在這場比賽中學到許多經驗，也了解自己尚有很多不足之處。」

高雄球場業餘選手王宥崴（原名王文暘）今天繳出74桿，以兩回合總計144桿贏得業餘組冠軍，在職業排行榜與另6位職業選手並列第10。王宥崴並獲得DUNLOP 國住公司贊助SRIXON Z-STAR XV 5 打球及尚崇國際公司提供球袋一個。

王宥崴球齡14年，現就讀國立體大，曾為2019年國家代表隊選手，今年大學畢業後將於8月入伍6個月，接下來目標是考取職業球員資格。

2021 ThreeBond挑戰賽業餘冠軍王宥崴。（大會提供）

(中時 )