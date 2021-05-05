適逢母親節前夕，法務部5日特別邀請創業有成的更生人「阿中」與母親一同出席，分享個人改過更生與母親一路陪伴的心路歷程。阿中說媽媽在他入監時，每週一封信鼓勵他。「感謝媽媽對我的不離不棄支持」。

阿中年輕時因遭霸凌，17歲就交壞朋友，進了感化院2年，23歲又因逞兇鬥狠，犯下強盜案遭判刑7年4月而鋃鐺入獄。

阿中服刑時，媽媽每個禮拜都會寄來書籍和親筆寫的信，不斷地給他鼓勵、開導。出獄後因為母親不離不棄的支持，堅定了阿中想要重新開始的決心。

阿中出獄後找工作碰壁，在更生保護會協助下，努力考取餐飲證照，開設燒臘餐廳，目前已有3間加盟店，阿中為了回饋社會，店裡員工也有聘僱更生人，幫助他們也可以有復歸社會的機會。

阿中媽媽說，兒子入獄時，丈夫中風臥床，她靠著宗教力量走過來，對兒子不離不棄，她每週寄1封信給兒子，信紙開頭就是「我的心肝兒子」，3張信紙都是滿滿對兒子的愛。

阿中媽媽回憶，過去兒子開設4間賭場，月入數百萬，拿了100萬現金要給她家用，被她拒絕，之後兒子在花監服刑時，寄給她1萬元紅包，她卻喜極而泣。

法務部長蔡清祥說，更生人、收容人非常需要家庭支持，挽救迷途的他，而法務部及更保也藉由幫助更生人、收容人的家庭，讓更生人及收容人能重獲新生。

蔡清祥說，他上周參加更保台中分會的捐款活動，得知有更生人的子女在更保協助下，考上國立大學、研究所，甚至有在知名科技公司上班，他感到欣佩。

蔡清祥也分享一個家庭支持個案，有位長年吸毒入監的母親，因子女的不離不棄，終於讓她重新回到正常生活，獲得重生的她，如今也經常抽空到監所分享她的經歷，並鼓勵收容人。

(中時 )