Twins成員「阿嬌」鍾欣桐近年衰事挺多，去年5月她證實和「醫界王陽明」賴弘國簽了分居協議，閃電結束14個月短命婚，9月她又在廈門飯店房間發生意外，撞傷頭部縫了66針。最近她上綜藝節目，整個人發福腫到看不到脖子，好友「阿Sa」蔡卓妍則為她緩頰，稱阿嬌是賀爾蒙失調，今(11日)港媒爆出最新內幕，指阿嬌是為了要拍新電影才將自己吃肥，一天進食五餐，可說是為藝術犧牲。

阿嬌2017年認戀賴弘國，隔年兩人在洛杉磯、香港舉行婚禮，並於年底登記結婚，期間阿嬌曾鬆口凍卵備孕，未料2020年5月，阿嬌就透過英皇承認婚姻告吹，「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言」，拒談婚變主因，而賴弘國就透露，女方從訂婚後就開始後悔，「她不愛我」。

阿嬌原本身材纖瘦，最近跟鍾漢良合影一度被質疑瘦回來。（圖／翻攝自鍾欣桐微博）

近日阿嬌上《怦然心動20歲》，整張臉發福圓了一圈，某些角度幾乎看不到脖子的截圖在網上瘋傳，有網友驚訝阿嬌身為女藝人為何沒控制體重？也有人認為她胖了一樣美，阿Sa則透露阿嬌一直有賀爾蒙失調的問題，但她不會給阿嬌壓力，認為她健康快樂就好，今港媒則爆出新說法，指阿嬌是為戲增胖。

據《東網》報導，阿嬌最近接下劇情相似多年前韓國電影《醜女大翻身》的新片，這回她為了新工作拋開女神形象，一天最少得吃五餐增肥，暴飲暴食之下還一度吃到吐、胃抽筋，求證阿嬌本人，她表示本來看到劇本考慮很久後來決定接下，「開心可以挑戰不同的東西，加上平時也喜歡吃東西，可以名正言順的發胖」，至於新片細節，阿嬌則說：「其他內容因為簽了保密條款，不方便透露」。

(中時新聞網)