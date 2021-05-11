明天是國際護理師節，創世基隆院獻上康乃馨給每一位護理師，感謝她們辛苦照料植物人。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

明天是國際護理師節，創世基隆院獻上康乃馨給每一位護理師，感謝她們一整年如母親般，辛苦照料、悉心呵護每位植物人，其中創世基隆安養院護理長李淑婷負有使命感，就算懷有身孕，挺著大肚也要到植物人家中服務泡澡，備受肯定。

創世基隆安養院護理長李淑婷，從事護理工作近20年，曾擔任醫院加護病房護理師及居家護理師，自2014年進入創世服務，至今已逾6年，她說，現在的工作和以前大不相同，其中與家屬互動這塊最有感。

李淑婷指出，過去在醫院服務，許多病患入、出院相當快速，與病者或家屬少有交集，有時僅幾面之緣，但在創世不同，植物人會長住在安養院內，每位病者背後也都有許多不為人知的辛酸，護理師和其家屬長時間相處，建立起革命感情，有著深厚的情感連結，讓她工作時，比以往愉悅。

李淑婷分享自己這些年服務時，讓她印象最深刻的是，有次和家屬約定好服務時間，到植物人家中服務，但原本要同行的同事及義工，臨時有事無法一同前往，當時她猶豫是否取消約定，但一想到家屬在家等待，期盼著護理師到家協助，以及個案泡澡後的清爽舒適，就會不忍心讓他們失望，因此，他下定決心挺著懷有雙胞胎的大肚子，隻身開車前往個案家中，協助植物人原床泡澡。

李淑婷無反顧的精神感動許多人，但她卻不以為意的說，這是身為護理師的使命感， 創世基隆院表示，護理師們總是在工作中默默的為植物人付出，無私奉獻，目前院內安養53位清寒植物人，到宅服務個案有85個家庭，盼社會大眾能理解他們的辛勞，給予支持。

(中時 )