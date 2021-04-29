前台北市警松山分局教官楊忠蒞日前與民眾發生口角引發事端，導致「黑衣人」闖入中崙派出所毀損電腦螢幕，派出所一開始稱前一天停電，導致監視器無錄到影像，後改口說不慎把檔案格式化。監委陳景峻、蔡崇義對此警紀不彰事件表達高度關切，欲釐清是否有上級施壓未究責相關人員等問題，已申請自動調查。

陳景峻、蔡崇義表示，依日前警方記者會宣稱因停電未能拍下當時監視畫面的說法，對照警方事後調查監視檔案是遭人為刪除，明顯出入甚大，究竟警方有無涉及包庇，掩蓋事實？是否有上級施壓未究責相關人員？滋事黑衣人的人數為何？都有待進一步調查。

陳景峻、蔡崇義指出，日前也發生民眾酒後分別在屏東市自由路、田寮巷酒吧滋事事件，屏東縣政府警察局屏東分局將滋事民眾帶回處理時，一群黑衣人還追到屏東分局包圍滋事者，顯示類此警察風紀不彰、民眾無懼公權力案例層出不窮。

陳景峻、蔡崇義質疑，究竟警方績效制度的檢討、法治教育的培育、用人制度的考量是否妥適合法？警員勤務編排是否得當？主管機關有何防弊監督機制及策進作為？均有詳加全面調查瞭解的必要。

另外，教授樂器的詹姓女老師去年4月22日在桃園市中壢火車站商圈前往教室上課途中，遭桃園市政府警察局中壢分局員警無故攔查，並要求出示身分證，因詹師不願配合，並說「這樣真的很蠢！」的言語，而被警方認定其涉嫌妨礙公務罪上手銬、腳鐐送辦。監委林國明、蔡崇義、陳景峻就此警方執法有無過當，表達高度關切，已申請自動調查。

林國明、蔡崇義、陳景峻指出，究竟該員警對本案盤查執法程序是否符合警察職權行使法的規定？是否違反比例原則？有無侵犯人身自由？內政部警政署對於所屬機關的員警依警察職權行使法第6條規定，所進行的盤查程序，有無相關教育訓練或督導的措施？事關憲法人身自由權的保障，實有深入調查瞭解的必要。

(中時 )