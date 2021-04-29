追思會現場播放黃仁電影資料蒐集及整理過程。(南藝大提供／劉秀芬)

李行導演(前排右一)與多位電影人參加黃仁逝世周年紀念活動。(南藝大提供／劉秀芬)

台灣重要電影史家、影評人暨作家黃仁今年4月逝世屆滿周年，台南藝術大學、中國影評人協會與電影蒐藏家博物館29日合辦「黃仁榮譽博士逝世周年紀念活動」，與會的李行導演表示非常想念黃仁，自述依其現況的年紀與體力是不可能參與南藝大本次的活動，但他還是到場了。

追思活動29日下午在南藝大音像大樓大放映廳舉行，過程放映了黃仁史料蒐集與整理過程、黃仁評價何基明導演《薛平貴與王寶釧》（台灣影史上第一部台語片）之影像紀錄，及黃仁授予榮譽博士影像畫面，讓各界人士共同追思台灣電影史界影評大師黃仁先生的身影。

2011年，影評大師黃仁將畢生蒐集心血捐給南藝大音像資料保存及展示中心，促成黃仁電影史料落腳南藝大的井迎瑞教授，帶領工作團隊至黃仁家中整理，共搬運100多箱電影書籍、期刊及剪報資料，經過師生們努力，進行檔案整理、清潔與分類，特闢「黃仁書房」。

今年，南藝大將投入人力，進一步將黃仁榮譽博士蒐集的上千資料夾數位化，合併黃仁書房內圖書期刊作初步編目，讓全校師生及社會各界均可在圖書館目錄查詢。

音像學院前院長井迎瑞表示，黃仁先生是他個人做電影研究的導師，其一生對台灣電影的貢獻可用「典守台灣電影歷史檔案60年」來形容。黃仁多年好友也是影評人的梁良表示，黃仁對台語片文化的大力鑽研推廣，進一步建立了他「台灣電影史家」的尊崇地位。

黃仁兒子黃遠生談起博士父親，覺得父親蒐集資料分析資料很符合電腦人工智慧，他表示，「我很佩服我老爸，我想應該是這樣的習慣，造就了他後來台灣電影史活動圖書館稱號的原因之一。」

本次紀念活動由南藝大校長詹景裕和中國影評人協會祕書長王清華共同促成，活動現場由副校長黃翠梅接待，希望學術界多加利用南藝大黃仁書房的珍貴典藏。

(中時 )