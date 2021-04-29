台灣新冠疫情破口有解？國民黨智庫副董事長連勝文坦言，終結疫情只有兩種方法，一個是靠疫苗、一個就是靠政策應對。他強調，近期由華航機師引爆的本土感染，因其中一個重大的群聚點即為台北市中心的宗教場所，同時又有大量活動力頗為驚人的年輕學生參與，加上許多確診病例已進入社區，從事包括跳舞等活動，使台灣的疫情在一夕之間變成極為嚴峻。

連勝文29日臉書貼文表示，國民黨智庫「國家政策研究基金會」應是全台灣所有類似的智庫當中最早，也絕對是國民黨中第一個單位，就台灣的新冠疫苗政策、疫苗護照以及相關的邊境解封策略提出警示及質疑。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

他指出，智庫早在去年7月31號，也就是當衛福部長陳時中還沉醉於台灣防疫上半場成功的造神運動當中，穿著花襯衫吃小吃、到處開演唱會時，就已經警示台灣今年可能會面臨無法取得足夠高效能疫苗的窘境，導致本土疫情無法徹底終結！同時也因欠缺疫苗，施打率低，無法與他國共同推動疫苗護照，並導致台灣持續鎖國！而很不幸的，所有的擔憂現在都發生了。

對於智庫29日召開第八場「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸與解決之道」記者會，特別就華航機師連環爆與旅遊泡泡，邀請民意代表及國內諸多著名的公衛學者，以及觀光旅遊界意見領袖，來發表重要意見。

連勝文表示，與會的學者專家及業界人士均指出，在台灣欠缺足夠高效能疫苗，同時民眾因外國多起血栓案例，導致接種AZ疫苗意願低落，造成台灣疫苗接種覆蓋率不佳的情況下，民進黨政府即便改弦易張，願意跟進國際間正積極推行的疫苗護照，恐怕也極為困難！而所有的旅遊泡泡在欠缺能獲得國際承認的疫苗護照下，恐怕都會變成旅遊泡沫。

對於美國已經同意只要現在施打Pfizer、Moderna及J&J的疫苗，去美國就不用隔離，同時夏威夷州政府也同意只要能夠取得其指定的台灣醫療機構檢驗陰性的報告，即可不用在夏威夷隔離，因此他才會認為，只要有上述高效能疫苗，他願意第一個去打，之後去美國如夏威夷等地！這並非只是為了遊樂，而是台灣真的有太多人具有商務及旅遊的需求了，但若未施打疫苗，未來台灣人可能真的寸步難行。

而由華航機師引爆的本土感染，因其中一個重大的群聚點即為台北市中心的宗教場所，同時又有大量活動力頗為驚人的年輕學生參與，再加上許多確診病例已進入社區，從事包括跳舞等活動，台灣的疫情在一夕之間變成極為嚴峻。

連勝文強調，而終結疫情只有兩種方法，一個就是靠疫苗、一個就是靠政策應對；透過邊境封鎖防疫，除了將導致未來台灣嚴重的經濟問題，現在看起來，恐怕也無法做到像疫情剛開始時的滴水不漏了！換句話說，封鎖邊境這種招數恐怕已經漸漸失效了。

連勝文大嘆，「還記得，當初藍營跳出來質疑民進黨疫苗相關政策時，綠營的媒體鷹犬、豢養的網軍拼命的抹紅我，說他在賣大陸疫苗，結果不但證明是假新聞，當初抹紅我的相關媒體人士，現在居然積極希望與我和解！」。

而更重要的是，當初藍營公開提問陳時中，台商、台生或外籍移工，若是打了大陸的疫苗來台灣，其疫苗效力認定是根據科學還是意識形態？而陳時中近來也終於表態，相關問題將以是否「具有抗體」等科學標準，而非意識形態來作為判斷的基礎！這其實是一種理性的態度，但也同時狠狠打臉了當初抹紅他的這些綠營網軍！

最後，連勝文總結指出，也希望未來國民黨內同志，針對類似影響台灣的重大公共議題，能夠強化不同單位之間的橫向聯繫、集中火力，才能負起為台灣民眾監督執政黨的重責大任。

國家政策研究基金會（國民黨智庫）應是全台灣所有類似的智庫當中最早，也絕對是國民黨中第一個單位，就台灣的新冠疫苗政策、疫苗護照以及相關的邊境解封策略提出警示及質疑！ 智庫早在去年7月31號，也就是當民進黨官員還沉醉於台灣防疫上半場成功的造神... 由連勝文發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)