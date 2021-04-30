【愛傳媒黃珊珊專欄】4月29日上午代表台北市政府出席行政院會，針對疫情提出幾點意見：

疫苗接種時程

疫苗已經自3月開始依序接種，目前已經進入第五及第六類對象，未來會面臨需要大量接種疫苗的狀況，我們希望中央能給予更明確的疫苗時程，地方政府才能針對人員編制、場地安排、流程規劃、各項宣傳等等進行準備，這些都需要時間提早因應，才能完整執行疫苗接種的政策。

疫調需中央地方合作

這次在台北發生清真寺的事件，台科大事件，相關主管機關都未掌握狀況，希望中央與地方政府的通報系統、橫向聯繫能更即時緊密，讓所在的縣市政府能夠第一時間掌握情況，以便後續追蹤。

航空公司機組員疫苗接種計畫

從這幾天的事件中看到，其實機組員的狀況比第一線醫療人員更加嚴峻，防疫管理措施也顯得更重要，台北市政府也希望中央針對機組人員的疫苗接種計畫有更嚴格要求，也能保障機組員在第一線工作的安全。

謝謝陳部長這兩天與我保持聯繫，希望中央要守住邊境，地方政府才可以守住每一個關卡，但是資訊武器不足，是很難打勝仗的！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)