五一勞動節來了！四大超商與速食業者紛紛祭出超殺憂惠，犒賞平常辛苦工作的勞工們，7-ELEVEN濃萃美式買10送10、OK超商咖啡買2送2；肯德基也限時推出1元蛋塔加價購的活動，其他相關優惠《中時新聞網》為您整理如下：

◎7-ELEVEN

4/29至5/2限時4天勞動節優惠，門市全系列品項任選2杯打8折；手機APP「OPEN POINT」有濃萃美式咖啡（冰/熱）同品項買10送10，現省500元、 特大杯美式咖啡（冰/熱）11杯510元、 特大杯拿鐵咖啡（冰/熱）9杯510元和檸檬青茶11杯510元。

7-ELEVEN推出濃萃美式咖啡買10送10的優惠。（圖／翻攝自臉書）

◎全家

勞動節周末（4/30-5/2）門市推出「金萱鮮橙青茶」、「青梅檸檬飲」和「金萱清茶」會員只要29員的優惠；手機APP則有特大杯美式12杯520元、特大杯經典拿鐵10杯520元，每個會員限購一組。

◎萊爾富

因應51勞動節，萊爾富門市推出咖啡全品項第二杯6折的優惠；手機APP則祭出熱精品咖啡買3送3的優惠。

◎OK超商

OK超商推出勞動節限時「買2送2」的優惠，獻給辛苦工作的朋友們，只要在4/29至5/1期間，至門市購買大杯莊園級咖啡（美式／拿鐵），即可享有買2送2的優惠。

五一勞動節優惠來了，OK超商咖啡買2送2。（圖／翻攝自臉書）

◎全聯福利中心

給在職場辛苦的人們，全聯也祭出超划算的咖啡優惠，4/30至5/2限時3天的時間，拿鐵（冰／熱）特價25元、美式咖啡（冰／熱）特價15元。

全聯推出勞動截優惠，美式一杯只要15元。（圖／翻攝自臉書）

◎肯德基

限時三天的祭出1元蛋塔！只要在4月30日至5月2日期間購買XL套餐，即可享有原味蛋塔1元加價購的超殺優惠。

肯德基推蛋塔1元加價購活動。（圖／翻攝自臉書）

◎摩斯漢堡

勞動節摩斯推出優惠活動，4月26日至5月9日期間，出示優惠圖片或用APP訂餐，在早餐時段單點「咕咕雞堡」可用5元加購大杯「摩斯冰紅茶」1杯；10點半後，買中杯「摩斯咖啡」即可以5元再多加一杯。

(中時新聞網)