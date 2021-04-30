兩人出庭應訊。（趙雙傑攝）
兩人出庭應訊。（趙雙傑攝）

捲入共諜案的中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青遭台北地檢署依違反《洗錢防制法》起訴，台北地院今日首度開庭審理，兩人出庭應訊。

維冠3國賠案 受災戶全敗訴
她被公車變態掀裙性侵10分鐘 司機一聽「非禮」強硬送警

(中時 )

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