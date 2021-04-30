陷共諜疑雲、買豪宅洗錢 向心夫婦遭起訴 今出庭應訊 09:492021/04/30 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兩人出庭應訊。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩人出庭應訊。（趙雙傑攝） 捲入共諜案的中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青遭台北地檢署依違反《洗錢防制法》起訴，台北地院今日首度開庭審理，兩人出庭應訊。 維冠3國賠案 受災戶全敗訴 她被公車變態掀裙性侵10分鐘 司機一聽「非禮」強硬送警 (中時 ) #向新 #龔青 #台北地檢署 #豪宅.洗錢防制法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山友餵藍腹鷴吃饅頭 擾生態換慘痛代價 14:462021/04/29 生活 官司纏身 並遭長時間境管 04:102021/04/29 社會新聞 手術中未告知病患擅自切子宮 婦產科名醫害不孕遭起訴 12:382021/04/29 社會 天外飛來一隻鳥 園藝業者收養「台灣畫眉」觸法 12:432021/04/29 社會 趙介佑「驚人資歷」全曝光 其中一點超意外 民眾黨發言人批：民進黨全裝傻 10:082021/04/30 政治 上百營業員代刷逾7億保費 南山人壽遭重罰760萬 17:032021/04/29 財經 白玉藻礁遭汙泥覆蓋汙染 海管處出動2怪手清淤 20:412021/04/29 生活 新北電子煙加熱菸自治條例三讀 全面禁賣 17:452021/04/29 生活 檢傳喚黑衣人 警政署即起掃黑 04:102021/04/30 焦點要聞 趙介佑涉販毒詐欺 美女姑姑痛心大喊：媒體政治追殺太血腥殘忍 08:022021/04/30 政治 前新北市議員張晉婷被控賄選 更審大逆轉無罪 12:072021/04/29 社會 社會熱門新聞 三重警喝花酒還嗆聲：我警備隊的耶！ 分局立刻懲處2小過 - 社會 疑妻健身房外遇砸48萬元跟拍 偷情照小鮮肉竟是徵信社的「臥底」 - 社會 警政署狂鬥北市警局 基層：傷害的是全體警察 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 桃園市府驚現偷拍狼 臨時工拍5女同事裙底送辦又考回市府上班 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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