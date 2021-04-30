學者彭文正自稱是「犯人」，戲稱總統蔡英文是「原告」，胡謅博士論文造假，「騙子牽到北京還是騙子！」（李侑珊攝）

彭文正在現場發表講話時，以影片呈現蔡英文過去影片，自稱在英國取得的是1.5個論文。（李侑珊攝）

國民黨立委鄭正鈐今(30)日舉辦「大學法、教師法、教育人員任用條例、學位授予法修法公聽會」，瞄準總統蔡英文論文門爭議而來。資深媒體人、學者彭文正出席與談並自稱是「犯人」，戲稱小英是「原告」，胡謅博士論文造假，「騙子牽到北京還是騙子！」

彭文正在現場發表講話時，以影片呈現蔡英文過去影片，蔡自稱在英國取得的是1.5個論文，彭反問教育部與國家圖書館：「當你聽到一個人拿到1.5個博士學位，沒有一點好奇嗎？1.5個博士學位長什麼樣子？」

彭文正直指教育部公然當共犯，蔡英文在1984年到政大擔任副教授相關公文，履歷表檢附3份論文，「我們覺得很奇怪，為何要3冊呢？那博士論文是哪冊？」

彭文正也提到，教育部在2019年6月26日，讓高教司長朱俊彰對外公開呈現小英博士論文的「黑皮書」，即是蔡英文在1984年3月14日取得的博士論文，時間序讓人感到匪夷所思，此外也不解高教司為何把蔡英文升等資料封存，「升等資料憑什麼是秘密？評語都是公開，讓學生與同業知道，沒有什麼見不得人！」

彭文正也提到，蔡英文之後在政大升等，多次在台大與政大投稿學術期刊的內容，都是抄襲她1983年3月、6月的英文論文，此舉讓人無法接受，「拿這樣的東西升等，可以的話早說，我在台大升等好辛苦，乾脆把博士論文翻成10種語言！」

(旺報 )