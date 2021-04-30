大陸科技巨頭華為因遭美國前總統川普列入貿易黑名單，其第一季營收呈現衰退，而隨著其智慧手機市場逐漸衰退，華為對電動車市場的布局引發市場關注，有消息指出，華為正試圖收購大陸小型電動車製造商，以發展其電動車市場。

華為在智慧電動車產業的布局飽受各界關注，先前其與上司公司重慶小康工業公司合作，於華為通路銷售後者的新能源汽車「賽力斯」；曾有市場人士對此分析，認為華為的智慧手機業務遭到美方制裁受擠壓，其正在拓展新的業務方向。

《路透社》報導，據消息人士指出，華為正與重慶小康進行磋商，打算收購其旗下金康新能源汽車的股權，進而可以生產自家品牌的智慧汽車；此舉也代表華為參與整個汽車業務，而不是單提供汽車操作系統。

據消息稱，與小康的談判主要由華為消費者業務執行長余承東所負責，華為希望這場交易能於7月拍板定案；若實現交易，此舉意味著隨著遭受美國2年的制裁，智慧手機業務逐漸衰退，華為業務重心出現了轉變。

華為、小康尚未就此事向路透做出回應。

華為輪值董事長徐直軍於4月初在上海車展宣布，將攜手北汽集團等3家大陸車廠，為其供應華為的「華為Inside」系統；消息指出，華為計畫收購北汽的電動車品牌ArcFox，該公司部分車款使用「華為Inside」系統，然北汽僅希望華為成為少數股東。

(中時新聞網)