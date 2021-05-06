大陸《環球時報》6日引述路透社報導，印歐領導人峰會將於8日「粉墨登場」，從一份聲明草案看到，雙方將同意重啟自2013年以來陷入停滯的自由貿易磋商，並簽署一項基礎設施建設領域互聯互通協定。路透社稱，對中國崛起的擔憂，拉近了布魯塞爾和新德里的距離。中方專家則指，印歐單純以對抗中國為目的的基礎設施建設合作，恐怕既缺乏足夠的資金支持，也沒有令人信服的戰略價值」。

路透報導，上述聲明草案必須在周三由歐盟各國簽署，並需得到新德里方面的最終批准。草案顯示，若獲批，歐盟和印度將宣布同意恢復磋商，以達成一項全面和互利的貿易協定應對當前挑戰。這意味著全球兩個大型經濟體將捆綁在一起，組成一個被視為抗衡中國實力的聯盟。

路透稱，印歐將簽署一項基礎設施建設領域互聯互通協定。印媒引述消息人士的話說，該協定將通過整合「印度、歐盟及第三國的聯合投資，建立交通、能源、數字、人文等領域聯繫」。印媒將該協定描述為印歐聯手應對中國「一帶一路」倡議的「關鍵舉措」。

路透也稱，印歐的互聯互通協定重在促進實現「透明、可行、全面、包容、可持續」等目標，這是對「一帶一路」倡議的「間接批評」。此外，歐盟強化其在印太地區戰略投入的新計畫也將得到印度的支持。該計畫將推動不同領域的全方位合作，保護歐盟利益並「對抗」中國。

《環球時報》報導，了解印歐關係的消息人士表示，對印歐經貿關係在市場准入、關稅減免、勞務輸出等方面長期存在矛盾，「很多基礎性、事務性的問題很難通過一兩次領導人峰會一蹴而就地解決」。「在互聯互通領域的合作也是如此」，他強調，「新冠肺炎疫情大流行後，印歐面臨的共同挑戰將是如何重拾經濟增長，單純以對抗中國為目的的基礎設施建設合作，恐怕既缺乏足夠的資金支持，也沒有令人信服的戰略價值」。

(中時 )