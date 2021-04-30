為了趁母親節體貼媽媽，HAPPY GO根據調查發現各年齡層的女人都有睡眠問題，睡不好的比例遠比男性高出43%，又以41至45歲占比最高，即日起攜手寢具品牌IMAGER-37易眠床．易眠枕推出1點兌換易眠床墊500元折價券、不限金額消費抽好禮，及消費滿額再抽飯店專用「雲朵易眠枕」等好康活動。

HAPPY GO透過App進行卡友睡眠品質調查，有近8成者表示睡眠品質不佳，其中，有63%卡友認為勞累與壓力是造成失眠的最大主因，已普遍成為26至60歲年齡層的睡眠頭號殺手；睡前使用手機/閱讀位居第2名，以31至55歲居多；第2名因枕頭寢具調整不到好角度而睡不好則以36至45歲為主。

5月底前參加試躺活動，量身訂做健康品質睡眠，現場掃描QR Code再贈HAPPY GO點數100點。（HAPPY GO提供）

根據HAPPY GO旗下的iCONNECT智慧媒體透過數位廣告投放的觀察亦顯示，去年周年慶卡友到實體通路消費的年齡客群主要落在31至45歲的輕熟齡族群，顯示此年齡區間除了為家庭購買決策者外，多數民眾過了30歲後，也開始重視自身健康、傾向由內而外的保養方式，也更懂得「如何營造助眠環境」，包括挑選一張適合自己且舒適的床和寢具。

對此，HAPPY GO在母親節推出優惠方案，5月31日前於全台指定專櫃、門市參加試躺活動，實際體驗商品並掃描櫃上活動QR Code，可獲得HAPPY GO點數100點；活動期間至HAPPY GO App或官網，可享用點數1點兌換易眠床墊500元折價券之優惠。

(中時 )