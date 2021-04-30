民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉犯毒品案，還被爆出問責台北市北投分局，引發風波罷瑤總部三問吳思瑤，「敢不敢要求黑幫退黨？」罷免吳思瑤總部於「我＋1」粉絲專頁發聲明表示，民進黨前黨代表趙介佑販毒，殘害台北市青少年，也扯出民進黨根深蒂固的黑幫背景。

罷瑤總部執行長楊植斗說，這次最可怕的絕對是北投區，趙介佑神通廣大，拿著筆錄到北投分局興師問罪，整個趙氏家族幾乎是北投區的一方之霸。

楊植斗認為，趙介佑案一出，令人質疑民進黨與黑道同流合污，希望民進黨火速開刀，拒絕黑幫涉入。但這起事件吳思瑤則輕輕放下。

楊植斗表示，先不問吳思瑤與趙氏家族在北投的關係如何，趙介佑走派出所就跟廚房一樣，跟北投分局關係良好，不但能拿到筆錄、還能跟「借提人犯」碰面吃便當，而身為北投區立委、民進黨公職，楊植斗也對吳思瑤提出三問：「吳思瑤敢質疑警政署嗎？」、「吳思瑤敢查北投分局嗎？」、「吳思瑤敢要求黑幫退出民進黨嗎？」

楊植斗認為，民進黨、北投區出了那麼大的事，吳思瑤不該避重就輕，只在臉書上貼生日快樂的祝福文，不敢就販毒、黑幫一事評論。

(中時 )