一位女網友分享以前租大樓套房被跟蹤的經驗，呼籲大家真的要有警覺心。(摘自匿名公社)

現在越來越多人租房買房時，會因為安全性，考慮住進有保全管控的大樓，不過，真的比較安全嗎？一位女網友分享以前租大樓套房，卻被陌生男子跟蹤的經驗，讓她留下至今都揮散不去的陰影，呼籲大家真的要有警覺心。

「大樓，有管理員真的有比較安全嗎？」原PO在臉書社團《匿名公社》上發文回憶從前住進一間有保全的大樓套房，一個月管理費要1000元，沒想到才住進去2個月就有不好遭遇。

某一天下班後，原PO回到租屋大樓，發現身後跟著一名男子，當下因為對左鄰右舍住戶都還不熟悉，所以並沒有想太多。但當原PO回到家後，門鈴卻突然響起，她透過貓眼查探，發現剛剛那位陌生就人站在門外，還猛按門鈴問說「我想認識妳，可以開門嗎？」

隔天，原PO馬上質問大樓保全，為什麼能放陌生人進來？對此，保全僅支支吾吾地表示，「我以為他是妳男友啦！」房東也認為，這邊住戶都很單純，過去從未發生類似事件。最後，原PO損失了2個月的押金，搬到新的地方，和朋友一起住。但她坦言到了現在，回想起這件事，「手還在發抖...」並呼籲大家隨時要有危機意識。

文章曝光後，網友紛紛指出，「妳當下應該就要用對講機請保全上來處理！並且報警」、「 一堆地方整天瘋狂換管理員，誰進來他們都不認識，只要跟著進去，就會覺得是一起的」、「有遇過不熟的保全來搭訕的，還問租屋處格局」、「盡量不要租那種住商混合的大樓社區，出入人口複雜就容易發生這種事情」、「戶數越多越不能期待保全認識所有住戶，尤其是有套房的大樓，保全的功效大概只剩收信件包裹」。

(中時新聞網)