勞工團體在五一勞動節表達的心聲及訴求，勞動部1日表示感謝與尊重，並將以積極、開放的態度，研議各項訴求或建言，並保持暢通的溝通管道，以審慎的態度妥善處理，並就勞工團體所提訴求一一說明。

首先是，「基本工資要調漲」部分，勞動部指出，為確保勞工合理之最低工資，提高勞工生活水準，勞動部已擬具最低工資法草案送行政院審查，循序推動立法作業。

在最低工資法未完成立法前，勞動部指出，仍將持續定期檢討基本工資，召開「基本工資審議委員會」，經勞、資、學、政委員共同討論後擬定。自2016年以來，已連續5年調升，每月基本工資自20,008元調升至24,000元，調幅19.95％；時薪自120元調升至160元，調幅33.33％。

二是，「勞保年金要保障」部分，勞動部指出，為確保勞保制度穩健經營，政府自2020年起已連續2年撥補勞保基金，目前持續蒐集各界意見，研議因應對策，未來也會將政府撥補及負最後支付責任入法明定，並通盤規劃推動期程。

至於設立基礎年金部分，勞動部指出，涉及相關社會保險與社會福利制度整合、國家整體財政及稅制改革等問題，勞動部將配合國家整體政策規劃辦理。

而有關勞動基金的監督與管理，勞動部指出，基金運用局對於各基金之投資運用，除遵守法令規範外，亦針對投資流程、風險管理、內部控制及作業流程設有嚴謹之管控機制。

此外，勞動部指出，還設有專責單位監理勞動基金投資運用業務、定期檢視及實地查核，未來仍持續監督，並健全各項管控機制，以保障勞工權益。

三是，「性別平權要加強」部分，勞動部指出，依據聯合國開發計畫署最新頒布的2019年性別平等指數，台灣性別平等表現為全球第六名、亞洲居冠。2020年兩性平均時薪差距持續下降至14％、兩性平均薪資差距縮減3.1％，較日、韓兩國尚有30％的大幅差距更小。

同時，為營造友善生養職場環境，勞動部指出，女性受僱者可依個人需求請休產假、安胎休養、產檢假及育嬰留職停薪，勞動部亦逐步放寬哺(集)乳時間、育嬰留職停薪之申請條件，並積極鼓勵男性申請育嬰留職停薪。勞動部將持續檢討育嬰留職停薪制度，朝彈性方向研議規劃，以營造友善職場環境。

(工商 )