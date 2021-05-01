真的好誇張！北市一對母女到石牌便利店門市買東西，沒想到女兒不明原因，竟將貨架上商品整排灑落在地，只見玻璃瓶罐碎滿地、液體四濺，母親見狀並未告知店家，而是立即帶著愛女逃跑，店家氣炸報警、po版尋肇事者，更揚言要提告。

石牌某家便利店整排貨架上商品遭人傾倒，玻璃瓶罐碎滿地。（照片/取自《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》社團》

一名黃小姐(1日)晚間在《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》社團寫道，位於石牌的某小7，今日5/1下午16點59分左右，一對母女至門市，女兒將我的門市下圖貨架給毀損成這樣就跑走，我不管妳是故意的還是不小心的，更可惡的是這位女兒闖禍，當父母的沒在當下立馬告知店家，還肇事逃逸。

業者氣炸報警，並po文尋找逃逸母女。（照片/取自《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》社團》

黃小姐在文末還特別寫下：「在此我奉勸這爸爸媽媽，住在北投石牌附近的這對母女，我已經報警也提供監視器給警方，真心覺得妳當父母的，給了一個非常壞的榜樣，出面跟我們好好談，或許我會撤銷告訴，否則就直接交給警方處理了。」

網友紛紛表示，「父母的水準何在，自己的小孩弄壞商店的東西，本來就主動該告知店員」、「先報警 毀損 」、「太扯了吧！怎麼有這樣的父母」、「都報警了 你還能撤銷告訴？這公訴罪還是？」。

不論貨架商品傾倒原因為何，這位母親案發後並未主動告知店家，也做了最壞示範，期盼當事人能盡快與店家聯絡與處理。

(中時新聞網)