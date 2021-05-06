18歲時因拍攝「殺很大」電玩廣告而出道的女星郭書瑤，當年稚氣可愛臉龐底下卻又著火辣身材，反差魅力讓她大爆紅，而郭書瑤近年挑戰戲劇圈，也打出亮眼成績，而其實曾出過唱片、走唱跳歌手路線的她，對街舞很有興趣也很擅長，私下甚至會找老師上課，不時分享練習成果，昨她在社群貼出中途驗收短片，短短17秒看得眾人血脈噴張，引發粉絲暴動，直呼視覺效果真的太犯規。

以性感形象出道的郭書瑤，這些不斷充實自己，在演藝路上積極嘗試新的可能，她出唱片，這些年更將重心放在戲劇圈，不但拿下金馬最佳新人獎，後續更推出《通靈少女》、《未來媽媽》等劇，都創下驚人收視率及迴響，可謂交出亮眼成績單。

但郭書瑤沒有因為演員身分，而放下熱愛的街舞， 從她的IG就能發現，她會在忙碌的行程中空出時間，持續找老師嘗試新的舞風，昨(5/5)她曬出在教室熱舞的照片，應為上課到一個段落，課堂結束前的驗收時間，郭書瑤表示：「這是支End一定會跌倒的舞」。

關於這一小段舞，郭書瑤上傳了兩個版本，一個是她自己跳，另一個是老師版，影片中郭書瑤穿著紅白條紋平口小可愛，搭配寬鬆圖紋棉褲，舞風相當性感，充滿各種甩髮、扭腰以及擺臀動作，郭書瑤跳得非常賣力，短短17秒的影片，能看見她豐滿上圍隨著舞動「波濤洶湧」，隨時都有可能從領口蹦出，最後確實跳到倒在地上，讓她直呼：「我不會跳舞，但跳到腿軟難到撕吼還是要跳完」，網友們倒是看得目不轉睛，狂讚「跳的超好看呀」、「超性感的」、「我好擔心平口小可愛的部分」，影片po出不到一天時間，已狂吸2.2萬人按讚。

(中時新聞網)