王傳一5日生日，孫沁岳（右起）、金在勳、賴雅妍、謝佳見、林雨涵等人提前為他慶生。（三立提供）

王傳一5日過41歲生日，拍戲現場的胖卡餐車特別準備了豬腳麵線為壽星慶生。（三立提供）

王傳一5日過41歲生日，三立《三隻小豬的逆襲》拍戲夥伴賴雅妍、謝佳見、孫沁岳及林雨涵4日提前為他歡慶生日，現場胖卡餐車還特別準備豬腳麵線為壽星慶生，王傳一透露往年若沒工作就會帶家人去旅行，今年因工作關係在拍攝現場度過。而師弟金在勳剛從韓國回來，也秘密到片場給他驚喜，並特別從韓國帶回墨鏡送給師兄當生日禮物，王傳一開心表示，這禮物很適合「霸總」出外景使用，也感謝大家這麼用心幫他過生日。

因如火如荼拍八點華劇，他已很久沒看到女兒，只能靠視訊解相思，笑說：「今年的生日願望就是希望大家身體健康，疫情趕快過去，還有劇組可以放我假回家看女兒。」經紀人秀出女兒為他唱生日快樂歌的影片，他看著影片很感動，臉上露出有女萬事足的驕傲。女兒還哼唱了《三隻小豬的逆襲》的片頭、片尾曲唱給他聽，父愛爆棚的他表示，女兒真的是他的快樂泉源，也是最好的生日禮物，並透露女兒即將上幼幼班，那時戲應該殺青了，就可以每天送她上、下學，希望可以花更多時間陪伴她。

賴雅妍也送上自己烘焙的咖啡豆，由於先前王傳一抱怨為什麼只有他沒收到咖啡豆，這回趁著他生日，在忙著拍戲之餘，連夜親手烘焙咖，賴雅妍笑說：「該送的咖啡豆已經送囉，不要再問咖啡豆的事了，各位。」

平日王傳一為維持良好狀態，堅持實行168斷食法，但劇情常常有進食的戲，拍攝時認真吃，喊卡後還是繼續吃，常常被劇組笑是以工作之名，行飽腹之實。劇組為了慰勞他平時的辛苦，在生日前夕，讓他想吃什麼就點什麼，且預算無上限，讓他難掩興奮地問：「真的可以嗎？」

該劇已開拍三個月，演員們每天朝夕相處培養出好默契，王傳一表示這部戲讓他和李天柱、孫沁岳成為無話不談的好友，劇中他和李天柱一起打高爾夫球，現實中兩人也是「以球會友」，「我們沒戲的時候會相約打撞球，柱哥的球技簡直是職業選手，沒想到柱哥熱愛撞球的程度不亞於我，私底下我也會請教他有關演技方面的問題。」

(中時 )