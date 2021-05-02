今天在大聯盟場上天使以10：5戰勝水手，此戰他們團隊打擊相當優異，總共敲了13支安打，也在比賽前段就大幅領先對手，而日本球星大谷翔平此戰雖然沒有全壘打，但也有貢獻打點，維持不錯的效率！

今天他們首局就有攻勢，王牌打者卓奧特(Mike Trout)轟出2分打點全壘打，接著沃許(Jared Walsh)再補上陽春炮，天使首局就以3：0領先。到第2局，大谷翔平在壘上有人時將球擊出，可惜遭一壘手刺殺，不過也讓隊友回本壘得分，大谷翔平因此獲得1分打點，而在此局天使打線全面爆發，阮棟(Anthony Rendon) 和沃許聯手出擊再下4分，比數來到8：0，幾乎提前宣告獲勝。

Anthony Rendon's second homer of the season and 3rd & 4th RBIs of the night



10-1 #Angels, T4 pic.twitter.com/4C1Cw29yMR — Jack Harris (@Jack_A_Harris) May 2, 2021

而水手在3局下打出本場比賽首分，但4局上半阮棟棒子依然火燙，敲出左外野方向兩分炮把差距再擴大到10：1，此時水手幾乎要投降，阮棟和沃許都打出雙響炮，加上卓奧特、大谷翔平的打點貢獻，此戰天使二到四棒中心打線全面開火，毫不留情。

It's the 2nd inning and Jared Walsh already has 2 HR. 💪 pic.twitter.com/UWPjgXFCC4 — MLB (@MLB) May 2, 2021

大谷翔平共計4打數無安打貢獻1分打點、卓奧特4打數2安打2打點、阮棟5打數3安打4分打點、沃許4打數都擊出安打貢獻3分，四人包辦全隊所有分數，另外先發投手坎寧(Griffin Canning)投5.1局被敲4安打僅失1分，還飆出9次三振，在前半段成功封鎖水手打線，而天使一直到8、9局才有失分，但火燙打線仍幫助坎寧奪下本季第2勝，目前他自責分率高達6.20，總計20.1局投出26次三振，這場獲勝也讓他吞下定心丸！

(中時新聞網)